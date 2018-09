LPI-GTH: Kradfahrer bei Aufprall auf Pkw leicht verletzt

Gotha (ots) - Gegen 07.15 Uhr am Freitagmorgen kam es im Einmündungsbereich Weimarer Straße/Seeberger Landstraße zum Zusammenstoß eines Motorrades mit einem Pkw. Der 28-jährige Fahrer des Krades Yamaha befuhr die Weimarer Straße in Richtung Tüttleben hinter einem Pkw, der nach rechts in die Seeberger Landstraße einbog. Von dort bog die 64-jährige Fahrerin eines Seat nach links ortseinwärts auf die Weimarer Straße auf, obwohl sie nicht sehen konnte, dass sich hinter dem Pkw das Krad befand. Diese prallte frontal in die linke Seite des Seat. Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Gesamtsachschaden ca. 6000 Euro. (kk)

