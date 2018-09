LPI-GTH: Einbruch in Gaststätte - Bargeld gestohlen

Kreisfreie Stadt Eisenach (ots) - Über die Toilettenfenster einer Gaststätte im Mariental sind in der Nacht zum Donnerstag Unbekannte eingestiegen. Der Bereich des Tresens wurde abgesucht und Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro gestohlen. Gemeldet wurde der Einbruch am Donnerstagmittag. (kk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621 78 1503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell