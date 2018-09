LPI-GTH: Beim Einkaufen bestohlen

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Am Donnerstagabend erschien eine 68-Jährige bei der Polizei und zeigte den Diebstahl ihrer Geldbörse an. Die Frau sei zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr zum Einkaufen im Einkaufsmarkt am Mühltor gewesen. Am Einkaufswagen hing ein Stoffbeutel, in dem sich Geldbörse, Schlüsseletui und Handy befanden. An einem Warenregal sei sie von einem Unbekannten angerempelt worden. An der Kasse stellte die Frau dann fest, dass der Beutel weg war. Ob der Rempler mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden kann, ist noch nicht geklärt. Taschen und Beutel gehören nicht in oder an den Einkaufswagen. (kk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621 78 1503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell