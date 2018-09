LPI-GTH: Ungewöhnliche Beute

Kreisfreie Stadt Eisenach (ots) - In den letzten beiden Tagen wurde die Polizei in Eisenach mit ungewöhlichen Delikten konfrontiert. Am Mittwoch meldeten Bewohner in der Fritz-Heckert-Straße, dass aus dem Keller des Mehrfamilienhauses fünf Vorhängeschlösser gestohlen wurden. Die Kellerverschläge waren offen, aber es fehlte nichts. Meldung hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4054440

Am Donnerstag erreichte die Polizei die gleiche Meldung aus einem Mehrfamilienhaus in der Stedtfelder Straße. Im Keller des vier Hauseingänge umfassenden Mietshauses waren wieder die Vorhängeschlösser an den Verschläge die Beute eines Unbekannten. Diesmal fehlen 14 Schlösser. Und auch in diesem Fall wurde offenbar nichts gestohlen. (kk)

