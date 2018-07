LPI-GTH: Frau fährt mehrfach gegen Bordstein - Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Gegen eine 32jährige Frau ermittelt die Polizeiinspektion Eisenach wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sie war gestern Nachmittag, gegen 16.30 Uhr, in der Adam-Opel-Straße in einer Rechtskurve zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Pkw Seat gegen einen Bordstein geprallt. Anschließend stieß sie auf einer Grünfläche mit einem Poller zusammen und riss ihn aus der Verankerung. Ihr Fahrzeug geriet wieder auf die Fahrbahn und stieß mit der Vorderachse erneut gegen den Bordstein. Die Achse brach. Das rechte Vorderrad stand letztlich quer zur Achse. Bis ihr Fahrzeug schließlich zum Stehen kam, schleifte dieses nachweislich noch über 20 Meter über den Asphalt. Die Frau stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Sie sei eigenen Angaben zufolge einem anderen Fahrzeug ausgewichen. Zu einem Atemalkoholtest war die Frau nicht in der Lage. Die Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet und ihr Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4300 Euro geschätzt. (aha)

