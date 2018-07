LPI-GTH: Kradfahrer gestürzt und verletzt

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Ein 33jähriger Motorradfahrer stürzte gestern Abend, gegen 18.15 Uhr, in der Ruhlaer Straße. Ein Pkw vor ihm hatte hinter einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw wegen Gegenverkehr anhalten müssen. Der Motorradfahrer bremste ebenfalls. Allerdings vermutlich so stark, dass er wegrutschte und mit seiner Kawasaki stürzte. Er kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad blieb gering. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt. (aha)

