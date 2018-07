LPI-GTH: Einbruch in Imbisswagen im Schwimmbad

Tambach-Dietharz (ots) - In der Nacht vom Samstag zum Sonntag brachen unbekannte Täter in den mobilen Imbisswagen auf dem Gelände des Schwimmbades in Tambach-Dietharz ein. In der Folge entwendeten sie das Bargeld aus der Wechselgeldkasse und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Gotha entgegen. (dl)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell