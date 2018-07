LPI-GTH: Einbruch in Imbiss auf dem Campingplatz

Georgenthal (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit vom Samstagabend zum Sonntagmorgen in den Imbiss am Georgenthaler Campingplatz eingebrochen. Der oder die Täter brachen auf unbekannte Weise erst die Tür zum Imbiss auf und verschafften sich somit Zugang, bevor sie im Objekt einen Zigarettenautomat aufbrachen u daraus eine noch nicht bekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld entwendeten. Die Polizei sucht Zeugen welche Angaben zur Tat machen können. (dl)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell