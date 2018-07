LPI-GTH: Flächenbrand eines Feldes

Amt Wachsenburg ,Ilm-Kreis (ots) - Am 07.07.2018 kam es gegen 17.25 Uhr auf einem Gerstenfeld zwischen Haarhausen und Sülzenbrücken zu einem Flächenbrand.Dieser wurde durch den von einem anderen Einsatz zurückkehrenden Polizeihubschrauber bemerkt. Somit konnten die ersten Maßnahmen schnell eingeleitet werden, bevor der Schaden noch größer wurde. Beim Dreschen des Feldes entzündete sich durch die Kompression des Dreschgutes das Feld. Bertroffen waren ca. 40 ha. 60 Kameraden der FFW hatten gut zu tun um den Brand zu löschen.Unterstützt wurden die Kameraden durch die Polizeihubschrauberstaffel. Diese haben mit ihrer betagten Bo und dem am Außenhaken mitgeführten Wasserbehälter den Brand mit gelöscht. Pro Flug konnten immerhin 800 Liter Wasser abgeworfen werden. Die am Brandort verlaufende Bahnstrecke wurde vorsorglich gesperrt. Der Sachschaden wurde auf ca. 48.000 Euro geschätzt.(WH)

