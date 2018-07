LPI-GTH: Fahrrad gestohlen

Eisenach-Kreisfreie Stadt (ots) - Am 07.07.2018 um 10.25 Uhr wurde die PI Eisenach über einen Fahrraddiebstahl informiert. Ein 37-jähriger Eisenacher hatte sein Fahrrad am 06.07.2018 gegen 22.30 Uhr in einen Garten in der Helenenstraße gestellt. Als er am Folgetage das Fahrrad wieder nutzen wollte, stellte er dessen Fehlen fest. Es handelte sich um ein Mountainbike der Marke Centurion Backfire 400 in weiß.(vt)

Hinweise nimmt die PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691/2610 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

