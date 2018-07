LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Creuzburg - Wartburgkreis (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 14.35 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall, wobei eine Frau leicht verletzt wurde. Eine 64- jährige Fahrzeugführerin aus Gerstungen befuhr die B7 aus Richtung Eisenach kommend in Richtung Creuzburg. Sie wollte kurz vor der Werrabrücke nach rechts in Richtung Ütteroda abbiegen. Eine hinter ihr fahrende Dame aus Leipzig bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf den Honda der 64-Jährigen auf. Diese erlitt hierdurch leichte Schmerzen. Medizinischer Beistand wurde vor Ort nicht gewünscht. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro. (vt)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell