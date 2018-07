LPI-GTH: Betrunken Unfall verursacht

Gotha (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr kam es auf der L1024 zwischen Bad Tabarz und dem Inselsberg zu einem Verkehrsunfall. Der 41-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die L 1024 in Richtung Inselsberg und kam in einer Rechtskurve auf Grund nichtangepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrspur ab und kollidierte mit dem Anhänger einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro. Der 41-jährige Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Werr von 2,2 Promille. Gegen den Golf-Fahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (dl)

