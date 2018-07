LPI-GTH: Unfall mit einer leicht verletzten Person

Leinatal (ots) - Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitag gegen 13.00 Uhr in der Engelsbacher Straße in Schönau v. d. Walde. Ein 39-jähriger Paketzusteller befuhr mit seinem VW Crafter die Straße in Fahrtrichtung Engelsbach und kam auf Grund von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Hier stieß er in der Folge mit dem Pkw Hyundai einer 34-jährigen zusammen. Die junge Frau wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung nach Friedrichroda ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insg. 30000,- Euro. (dl)

