LPI-GTH: Mit dem Fahrrad angetrunken das Rotlicht missachtet und Unfall verursacht.

Gotha (ots) - Am 06.07.2018 gegen 19:15 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Gleichenstraße, trotz Rotlicht für seine Fahrspur, in den Kreuzungsbereich ein. Ein Auto, welches ordnungsgemäß die Kreuzung passierte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Radfahrer. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt. Der Radfahrer war mit 0,9 Promille angetrunken unterwegs. (mkö)

