LPI-GTH: Einbruch in Einkaufszentrum - Zeugen gesucht

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Vergangene Nacht brachen unbekannte Täter zwischen 22.00 Uhr und 06.45 Uhr, in ein Einkaufszentrum in der Straße Bleichrasen ein. Im Inneren des Gebäudes öffneten sie gewaltsam mehrere Zwischentüren und stahlen aus einem Schuhgeschäft Bargeld in unbekannter Höhe. Darüberhinaus schlugen sie ein Loch in eine Wand zum benachbarten Tabakwarengeschäft. Hier konnten die unbekannten Täter allerdings nicht eindringen. Der Sachschaden wird vorerst auf 1200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03691/2610 unter der Bezugnummer 09-012725. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell