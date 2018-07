LPI-GTH: Geldbörse aus VW gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Aus einem verschlossenen VW T4 stahl vergangene Nacht, zwischen 22.00 Uhr und 06.15 Uhr, ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin eine schwarze Ledergeldbörse samt persönlicher Dokumente und einigen hundert Euro Bargeld. Der VW stand auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Adam-Opel-Straße. Wie genau der/die unbekannte Täter/in das Fahrzeug öffnen und somit an die Geldbörse gelangen konnte, ist nicht abschließend geklärt. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03691/2610 unter der Bezugnummer 09-012724. (aha)

