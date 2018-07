LPI-GTH: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Lkw lebensbedrohlich verletzt

Frauenwald - Ilm-Kreis (ots) - Heute Vormittag, gegen 09.50 Uhr, stürzte ein 47jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westphalen auf der L 1137. Er war mit einer Gruppe Motorradfahrer von Neustadt a. R. in Richtung Dreiherrenstein unterwegs. In einer Rechtskurve rutschte er auf der mit Schotter verschmutzten Fahrbahn weg. Er kam zu Fall und stieß frontal mit einem Lkw im Gegenverkehr zusammen. Er wurde lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus nach Erfurt. Das Motorrad und der Lkw mussten abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe kamen auch Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Die Straße war für zirka drei Stunden voll gesperrt. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell