LPI-GTH: Motorradfahrschülerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Arnstadt - Ilmkreis (ots) - Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers stieß gestern Vormittag, gegen 10.45 Uhr, eine 30jährige Fahrschülerin mit ihrem Krad Suzuki an der Kreuzung Gehrener Straße und Längwitzer Straße mit einem VW Polo zusammen. Dieser wartete verkehrsbedingt in der Gehrener Straße. Die Kradfahrerin soll beim Abbiegen von der Längwitzer Straße in die Gehrener Straße zunächst den Motor abgewürgt haben und habe dann nach erneutem Starten des Motors so stark beschleunigt, dass sie gegen den Polo stieß. Die Frau kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 3500 Euro geschätzt. Der Polo musste abgeschleppt werden. (aha)

