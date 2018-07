LPI-GTH: Verbale Auseinandersetzung endet in Körperverletzung

Arnstadt - Ilmkreis (ots) - Vermutlich, weil er aufgrund der engen Straßenverhältnisse nicht an zwei Radfahrern vorbeifahren konnte, geriet gestern Vormittag, gegen 10.00 Uhr, ein Pkw-Fahrer in der Straße Am Dornheimer Berg mit den beiden Radfahrern in Streit. In dessen Verlauf soll der 48-Jährige den 27jährigen Radfahrer mit Fäusten geschlagen haben, weil dieser ihn zuvor von sich weg gestoßen hatte. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen beide Männer wird wegen Körperverletzung ermittelt. (aha)

