LPI-GTH: Gier nach Kaugummi

Kreisfreie Stadt Eisenach (ots) - Der Drang nach Kaugummi ließ heute Nacht einen 21-Jährigen etwas nicht wirklich Durchdachtes anstellen. Er und zwei weitere Kumppels im Alter von 29 und 20 Jahren versammelten sich vor einem Kaugummiautomaten in der Kasseler Straße. Um an die Süßigkeit zu gelangen, bedarf es eigentlich nur des Einwurfs von Münzgeld. Entweder war der 21-Jährige zu geizig oder hatte keine Münzen dabei. Stattdessen versuchte er, mit einem Feuerzeug ein Loch in die Plastikscheibe zu brennen, hinter der sich die begehrte Süßigkeit befand. Dummerweise beobachtete ein Zeuge das Treiben und unsere Kollegen kamen zum Einsatz. Das Trio wurde angetroffen, jeder hatte ein Feuerzeug einstecken, aber keine Kaugummis. Der Zeuge hingegen identifizierte den 21-Jährigen als Tatverdächtigen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Versuchtem Diebstahls und Sachbeschädigung erstattet. (kk)

