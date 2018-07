LPI-GTH: Bei Wendemanöver Radfahrer angefahren und verletzt

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Mit Verletzungen wurde ein 54-jähriger Radfahrer nach einem Unfall am Donnerstagabend in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum Unfall kam es gegen 17.25 Uhr in der Erfurter Straße. Der 44-jährige Fahrer eines Renault leitete in Höhe Einmündung Teichstraße ein Wendemanöver ein, übersah dabei aber den 54-Jährigen auf einem Rennrad. Es kam zur Kollision, der Radfahrer stürzte. (kk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621 78 1503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell