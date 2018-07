LPI-GTH: Betrunkener Fahrradfahrer fällt gegen Dacia

Wölfis - Landkreis Gotha (ots) - In Wölfis ist am Donnerstagabend ein 61-jähriger Radfahrer betrunken gegen einen Dacia gefallen und hat sich dabei leicht verletzt. Der Mann wurde zuvor von der 34-jährigen Dacia-Fahrerin beobachtet, er sei unsicher gefahren. Die Frau stand mit dem Fahrzeug in der Einmündung Pfarrgasse/Erfurter Straße, als der 61-Jährige vorbei radelte und gegen das stehende Auto prallte. Ein Atemalkoholtest beim Radfahrer ergab später 2,28 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. (kk)

