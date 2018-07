LPI-GTH: 14-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallverursacher/in flüchtet

Ilmenau - Ilmkreis (ots) - Gestern Vormittag, gegen 10.00 Uhr, wurde in der Oehrenstöcker Landstraße auf Höhe des Abzweiges Am Fridolin ein 14jähriger Radfahrer von einem Pkw angefahren. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Der/die unbekannte Fahrzeugführer/in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Er/Sie kam aus Richtung Oberweg und war an genanntem Abzweig nach rechts in Richtung Ilmenau abgebogen, wobei er/sie das Hinterrad des Radfahrers mit der linken Fahrzeugseite berührte. Der Radfahrer war vorfahrtsberechtigt. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 11-009782. (aha)

