LPI-GTH: Rotes Mountainbike Specialized Crave gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha - Stadt (ots) - Ein rotes Mountainbike Specialized Crave wurde gestern, zwischen 03.00 Uhr und 08.00 Uhr, vor einem Wohnhaus in der Straße Amselweg gestohlen. Das Rad war mit einer Kette an einem Metallgeländer angeschlossen. Die Kette wurde ebenfalls entwendet. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-013533. (aha)

