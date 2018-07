LPI-GTH: Stopp-Schild missachtet - Radfahrer schwer verletzt

Drei Gleichen - Landkreis Gotha (ots) - Gestern Abend, gegen 18.40 Uhr, kam es in Wandersleben in einem Kreuzungsbereich zu einem Unfall, bei dem ein 36-jähriger Radfahrer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Der Mann war auf einem Rennrad unterwegs und kam aus Richtung Wechmar. Er näherte sich der Kreuzung Schulstraße/Menantesstraße und wollte diese in gerader Richtung queren. Aus Richtung Mühlberg näherte sich der Kreuzung ein Kleintransporter mit einem 35-Jährigen am Lenkrad. Der Transporterfahrer hatte hier das Stopp-Schild zu beachten. Der Fahrer achtete jedoch nicht auf den von links kommenden Radfahrer und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Der Radfahrer konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen das Fahrzeug. Der Transporterfahrer gab später an, er habe den Radfahrer wegen der tief stehenden Sonne nicht gesehen. Das Rennrad wurde bei dem Unfall zerstört. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf ca. 6000 Euro. (kk)

