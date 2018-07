LPI-GTH: Zu früh losgefahren

Kreisfreie Stadt Eisenach (ots) - Ein Unfall gestern Nachmittag in der Hospitalstraße hatte einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro und die Einleitung eines Bußgeldverfahrens zur Folge. Der 50-jährige Fahrer eines Opel Corsa hatte alles richtig gemacht: er hielt am Stopp-Schild in der Karl-Marx-Straße an, um dem BMW von rechts die Vorfahrt zu gewähren. Der 47-jährige BMW-Fahrer bog nach links in die Karl-Marx-Straße ab. Der Opel-Fahrer wartete jedoch nicht ab, bis der Abbiegevorgang beendet war und bog ebenfalls nach links ab. Der Corsa prallte in den Heckbereich des BMW. (kk)

