LPI-GTH: Bautür ausgebaut und Werkzeuge gestohlen

Hohenkirchen - Landkreis Gotha (ots) - Mehrere Werkzeuge und Werkzeugmaschinen sind aus dem Rohbau eines Einfamilienhauses in der Rasenstraße gestohlen worden. Zunächst wurde versucht, das Schloss an der Bautür zu knacken. Dies misslang, also wurde diese Tür komplett ausgebaut. Gestohlen wurden unter anderem Bohrmaschinen, eine Säge sowie ein iPod mit Boxen im Gesamtwert von ca. 2000 Euro. (kk)

