LPI-GTH: Auseinandersetzung wegen angeblicher Handy-Fotos

Kreisfreie Stadt Eisenach (ots) - Im Biergarten eines Eiscafés in der Alexanderstraße hielt sich am Dienstagabend, nach 20.00 Uhr, eine 26-Jährige mit einem Verwandten und Baby auf. Auf dem Gehweg lief eine aus Syrien stammende Frau vorbei und beschuldigte nun die 26-Jährige, dass sie von ihr mit dem Handy fotografiert worden sei. Kurz darauf kam die Syrerin mit mehreren Männern zum Lokal zurück. Einer der Männer forderte vehement die Herausgabe des Handys. Die Polizei wurde gerufen, da eine Eskalation drohte. Die Kollegen nahmen Einsicht in die Fotodateien des fraglichen Handys und konnte keine Aufnahmen entdecken, auf denen die Syrerin abgebildet war. Die Landsmänner der Syrerin wurden zur Besonnenheit ermahnt. (kk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621 78 1503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell