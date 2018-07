LPI-GTH: Mehrere Fahrraddiebstähle in Ilmenau

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Am 03.07.2018 wurden bei der PI Arnstadt-Ilmenau insgesamt vier Fahrraddiebstähle gemeldet. Einer der Diebstähle wurde bereits am 03.07. gemeldet (Kopernikusstraße). Auf dem Gelände des Einkaufsmarktes am Mühltor stand am Dienstag, zwischen 13.00 Uhr und 13.10 Uhr, ein nicht angeschlossenes Damenrad mit Einkaufskorb, das bei der Rückkehr der Eigentümerin verschwunden war. In der Zeit vom 21.05. bis 03.07. ist aus einem Keller in der Bahnhofstraße ein schwarz-weißes Mountainbike Cernturion im Wert von 1000 Euro gestohlen worden. Es war an ein anderes Fahrrad angeschlossen. Der Einfachheit halber baute der unbekannte Dieb das Rad ab, um an das Centurion zu gelangen und stahl sowohl Fahrrad als auch Hinterrad des zweiten Rades. Ebenfalls mehrere Tage nach der Tat meldete der Eigentümer eines Pegasus sein Rad als gestohlen. Es wurde am 28.06.2018, zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr, vom Hof einer Firma am Homburger Platz gestohlen. Das Rad im Wert von 700 Euro war am Fahrradständer angeschlossen.

Warten Sie nicht mit einer Anzeige, wenn ihr Rad gestohlen wurde. Informieren Sie sich auf www.polizei-beratung.de, wie Sie ihr Fahrrad gegen Diebstahl sichern können. (kk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621 78 1503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell