LPI-GTH: 16-jähriger Moped-Fahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Wolfsberg - Ilm-Kreis (ots) - Kurz vor 16.00 Uhr am Dienstag hielt der 16-jährige Fahrer einer Simson S 50 in Gräfinau-Angstedt an, weil er nach rechts auf die Gehrener Straße abbiegen wollte. Die Vorfahrt ist an dieser Kreuzung mit Verkehrszeichen geregelt, weshalb der junge Fahrer anhielt. Hinter dem Moped fuhr der 59-jährige Fahrer eines Skoda, der das Anhaltemanöver zu spät bemerkte und gegen das Moped prallte. Bei dem Sturz vom Moped wurde der junge Fahrer leicht verletzt. Sachschaden knapp 2000 Euro. (kk)

