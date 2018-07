LPI-GTH: Spiegel abgefahren - Unfallflucht

B 88/Ruhla - Wartburg-Kreis (ots) - Auf der B 88 zwischen Thal und Wutha-Farnroda kam es am Dienstag, gegen 16.10 Uhr zur Begegnung zweier Fahrzeuge und Berührung der Außenspiegel. Nach Darstellung des 44-jährigen Fahrers eines BMW sei ihm ein schwarzer Skoda entgegen gekommen. Das Fahrzeug geriet auf seine Fahrspur, weswegen es zur seitlichen Kollision kam. Der Fahrer des Skoda hielt nicht an. Schaden am BMW ca. 1500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Tel. 03691/261124, Hinweis-Nr. 09-012560. (kk)

