LPI-GTH: Plötzlicher Fahrstreifenwechsel

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Zur Kollision eines Skoda mit einem Audi Q3 kam es am Dienstagmittag in der Clemensstraße. Der Unfall wurde am Dienstagabend der Polizei bekannt. Nach Darstellung der 76-jährigen Audi-Fahrerin wollte sie an der Ampel nach links in Richtung Gabelsbergerstraße abbiegen. Neben ihr in der Geradeausspur befand sich der Skoda. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhren beide Fahrzeuge an. Unmittelbar vor dem Linksabbiegen habe der 66-jährige Skoda-Fahrer plötzlich den Fahrstreifen nach links gewechselt und sei direkt vor dem Audi abgebogen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge mit ca. 7000 Euro Sachschaden. Nach Angaben von unbeteiligten Zeugen hatte der Fahrer des Skoda den Fahrstreifenwechsel nicht durch Blinken angekündigt. Leider sind der Polizei die Personalien dieser Zeugen nicht bekannt. Es soll sich um einen Mofa- und einen Fahrradfahrer handeln. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Eisenach. Tel. 03691/261124, Hinweis-Nr. 09-012563. (kk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621 78 1503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell