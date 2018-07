LPI-GTH: Polizei sucht nach Exhibitionisten

Gotha (ots) - Am Dienstagmittag hielt sich eine junge Mutter mit ihrem Säugling im Stadtpark mit Teich auf, sie saß auf einer Bank. Plötzlich sei ein Mann aus dem Gebüsch gesprungen, zog seine Hose herunter, entblößte sein Geschlechtsteil und bewegte es in seiner Hand. Die Frau brüllte den Mann an, woraufhin er sich in Richtung Schlosspark entfernte. Die 35-Jährige beschrieb den Mann:

- ca. 20 bis 25 Jahre - mindestens 1,85 m groß - schlanke Gestalt - dunkle kurze Haare - Brillenträger - kurze Stoffhose mit Gummizubund - schwarzes T-Shirt - trug Rucksack auf dem Rücken.

Nach Einschätzung der Frau handelte es sich um einen Deutschen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hielt sich am Dienstag, zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr in den Parkanlagen auf und hat den Mann gesehen? Wer kann Hinweise geben? (kk)

