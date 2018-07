LPI-GTH: Rückwärts gefahren und nicht aufgepasst

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Beim Rückwärtsfahren ist am Dienstagabend der 77-jährige Fahrer eines VW Golf in der Clemensstraße gegen einen anderen VW Golf geprallt. Der andere Golf stand geparkt am rechten Straßenrand. Sachschaden ca. 2000 Euro. (kk)

