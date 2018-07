LPI-GTH: Kollision VW Touran mit Reh

Amt Wachsenburg - Ilm-Kreis (ots) - Eine ungeplante nächtliche Begegnung mit einem Reh hatte am späten Dienstagabend eine 30-Jährige. Die Frau fuhr mit ihrem VW Touran von Haarhausen in Richtung Holzhausen, als das Tier auf die Straße trat und vom Fahrzeug erfasst wurde. Das Tier verendete, Schaden am VW ca. 2500 Euro. (kk)

