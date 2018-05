LPI-GTH: Graffitischmierereien in Gothas Innenstadt - Täter ermittelt

Gotha - Stadt (ots) - In der Nacht zu Dienstag besprühte ein unbekannter Täter mehrere Geschäfte in der Gothaer Innenstadt mit Graffitis in weißer und roter Farbe. So auch in der Nacht zu Donnerstag. Ein Zeuge hatte einen unbekannten Mann gestern, gegen 00.30 Uhr, dabei beobachtet, wie er mit blauer Farbe Geschäfte besprühte. Er verständigte die Polizei. Die Beamten stellten einen Mann in der Jüdenstraße fest. Es handelte sich um einen 24jährigen Gothaer. Er hatte mehrere Spraydosen bei sich. Er erfolgte die vorläufige Festnahme. Die Spraydosen wurden sichergestellt. Der Mann räumte im Zuge seiner Beschuldigtenvernehmung nicht nur die Taten in der Nacht zu Dienstag ein. Er bezichtigte sich selbst auch der Sachbeschädigung an einem Gebrauchtwagen in der Harjesstraße am Dienstag. Bei der einvernehmlichen Durchsuchung seiner Wohnung inklusive Keller, Garage und seines Fahrzeugs wurden weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt, die der Tat in der Nacht zu Dienstag zugeordnet werden. Der Mann kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Erfurt wieder auf freien Fuß. (aha)

