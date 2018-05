LPI-GTH: Navigationsgerät aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha - Stadt (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06.05 Uhr, stahl ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin aus einem Pkw Citroen ein Navigationsgerät der Marke Garmin. Zuvor hatte er oder sie die Scheibe der Beifahrertür gewaltsam geöffnet. Das Fahrzeug stand in einer Tiefgarage in der Mönchelsstraße. Wie der oder die Täter/in in die mit einer Schranke und einem Rolltor verschlossene Tiefgarage gelangte, ist unbekannt. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-009111. (aha)

