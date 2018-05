LPI-GTH: Mitsubishi überschlägt sich nach missglücktem Überholversuch - 33Jährige leicht verletzt

Marksuhl - Wartburgkreis (ots) - Gestern Abend, gegen 22.30 Uhr, wollte eine 33jährige Mitsubishifahrerin auf der B 84 auf gerader Strecke zwischen Marksuhl und Dönges einen Pkw Seat Ibiza überholen, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit dessen Heck zusammenstieß und in der weiteren Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Anschließend überschlug sich ihr Pkw mehrfach, bevor er auf einem Forstwirtschaftsweg auf dem Dach zum Liegen kam. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, welches sie wenig später nach erfolgter Behandlung wieder verlassen konnte. Ihr Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Die Insassen des Seat blieben unverletzt. Ihr Fahrzeug wurde nur geringfügig beschädigt. Bei dem Unfall wurden auch ein Verkehrszeichen und ein Leitpfosten beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von zirka 4150 Euro. (aha)

