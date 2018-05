LPI-GTH: Zivile Polizeibeamte angebettelt - Ermittlungen wegen Betrugsversuchs

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Eine 17jährige Frau aus Rumänien sprach gestern Nachmittag, gegen 13.30 Uhr, in der Müllerstraße im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs zwei zivil gekleidete Polizeibeamte an. Sie hielt ihnen einen Zettel vor, auf dem stand: "2 Kinder". Die Beamten wiesen sich ihr gegenüber als Polizisten aus, wonach sich herausstellte, dass sie gar keine Kinder hat. Ein Zeuge machte die Beamten auf einen weiteren Bettler aufmerksam. Es handelte sich um einen 29jährigen Rumänen, der sich als der Bruder der jungen Frau ausgab. Er hatte ebenfalls einen Zettel bei sich. Auf diesem stand "Haus ist abgebrannt". Er war, wie die Überprüfung seiner Person ergab, bereits wegen Betrugsdelikten in Thüringen polizeilich in Erscheinung getreten. Beide Personen erhielten für die Eisenacher Innenstadt einen Platzverweis. Ihre Bettelzettel wurden sichergestellt und Ermittlungen wegen Betrugsversuchs eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Eisenach Zeugen und/oder Opfer möglicher von den beiden Personen begangener Betrugshandlungen. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03691/2610 unter der Bezugnummer 09-008892. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell