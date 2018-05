LPI-GTH: Unfall nach Vorfahrtsverstoß - Motorradfahrer schwer verletzt

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Gestern Nachmittag, gegen 13.40 Uhr, ereignete sich in der Straße Lauchaer Höhe an der Einmündung zur Eisenacher Landstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Opel und einem Motorrad Yamaha. Die 49jährige Frau am Steuer des Opel missachtete beim Einbiegen in die Eisenacher Landstraße den aus Richtung Stadtzentrum kommenden und somit vorfahrtberechtigten 48jährigen Motorradfahrer. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer stürzte. Er wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand Totalschaden. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell