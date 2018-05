LPI-GTH: Feuer im Studentenwohnheim - Essen verbrannt

Ilmenau - Ilmkreis (ots) - In einer Gemeinschaftsküche eines Studentenwohnheims in der Straße Max-Planck-Ring löste gestern Nachmittag, gegen 16.00 Uhr, verbranntes Essen einen Brand aus, wonach zunächst die Dunstabzugshaube und ein Abluftrohr über dem Herd Feuer fingen. Bewohner lösten Alarm aus und bekämpften selbst das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Diese evakuierte nach ihrem Eintreffen zur Belüftung das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten wenig später wieder zurück in das Haus. Das Feuer beschädigte neben der verbrannten Kücheneinrichtung durch Verrußungen auch das Mobiliar und die Wände. Der Schaden wird gegenwärtig auf 20 Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (aha)

