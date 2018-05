LPI-GTH: Mit Gullideckel Scheibe einer Bushaltestelle zerstört - Zeugen gesucht

Arnstadt - Ilmkreis (ots) - Vergangene Nacht, gegen 03.00 Uhr, stellten Polizeibeamte eine völlig zertörte Scheibe an der Bushaltestelle in der Bertolt-Brecht-Straße fest. Ein unbekannter Täter/unbekannte Täterin nahm Ermittlungen zufolge an der Ecke Bertolt-Brecht-Straße und Gothaer Straße einen Gullideckel aus der Halterung und warf damit die Scheibe der Bushaltestelle ein. Der Schaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Nachdem sie am Gullideckel Spuren gesichert hatten, setzten die Beamten ihn wieder in seine Halterung ein. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 11-006571. (aha)

