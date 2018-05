LPI-GTH: Gestürzter Radfahrer bewusstlos in Krankenhaus geflogen

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Ein 18jähriger Mountainbiker verletzte sich gestern Abend, gegen 18.00 Uhr, nahe der Drachenschlucht schwer. Er befuhr mit zwei weiteren jungen Radfahrern einen abschüssigen Weg, als er in einer Rechtskurve mit der Pedale an einem Baum hängen blieb und stürzte. Er schlug mit seinem Kopf gegen einen Baum und verlor das Bewusstsein. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus nach Erfurt. (aha)

