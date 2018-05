LPI-GTH: Neunjährige beim Abbiegen angefahren und leicht verletzt

Arnstadt - Ilmkreis (ots) - Eine 53jährige Renaultfahrerin übersah eigenen Angaben zufolge heute Morgen, 07.00 Uhr, beim Linksabbiegen von der Triniusstraße in die Ohrdrufer Straße ein neunjähriges Mädchen, welches gerade die Ohrdrufer Straße zu Fuß überquerte. Sie stieß mit dem Mädchen zusammen. Das Kind verletzte sich leicht. Es wurde in einem Krankenhaus behandelt. An dem Renault entstand kein Sachschaden. (aha)

