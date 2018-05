LPI-GTH: Graffiti am Bauhof - Zeugen gesucht

Stadtilm - Ilmkreis (ots) - Ein insgesamt zirka 20 Meter breites und über zwei Meter hohes Graffiti mit den Buchstaben eines Thüringer Fußballvereins sprühten unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, zwischen 18.00 Uhr und 10.00 Uhr, an die Fassade einer Garage des Bauhofes in der Hauptstraße. Der Schaden wird mit 1000 Euro beziffert. Das Graffiti ist der B 87 zugewandt. Möglicherweise wurde die Tat von Verkehrsteilnehmern beobachtet. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03677/6010 unter Bezugnummer 11-006448. (aha)

