LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zwei Frauen schwer bzw. leicht verletzt

Elleben - Ilmkreis (ots) - Gestern Abend, gegen 21.15 Uhr, geriet zwischen Gügleben und Elleben eine 30jährige Frau mit ihrem Hyundai in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einem Opel zusammen. Sie selbst wurde schwer und die 57jährige Frau am Steuer des Opel leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 30Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab 1,6 Promille. Gegen sie wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt 19 Kameraden von vier Feuerwehren der Umgebung unterstützten die Arbeiten am Unfallort. (aha)

