LPI-GTH: Verstöße nach dem Straßenverkehrsgesetz

Landespolizeiinspektion Gotha (ots) - Am gestrigen Mittwoch stellten Polizeibeamte bei Verkehrskontrollen im gesamten Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Gotha mehrere Verstöße nach dem Straßenverkehrsgesetz fest. In Arnstadt kontrollierten sie einen 32jährigen Motorrollerfahrer, in Gotha einen 66jährigen Polofahrer und in Günthersleben-Wechmar eine 46jährige Frau. Alle drei führten ihre Fahrzeuge, ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Frau stand beim Führen ihres VW Lupo darüberhinaus unter dem berauschenden Einfluss von Drogen und Alkohol. Ebenfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel standen in Tambach-Dietharz ein 40jähriger Lkw-Fahrer und in Haarhausen ein 35jähriger Audifahrer. Alkoholkonsum wurde auch bei einem 53jährigen Audifahrer in Gotha festgestellt. Es wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell