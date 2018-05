LPI-GTH: BMX-Rad gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha - Stadt (ots) - Gestern, zwischen 07.50 Uhr und 12.05 Uhr, wurde an der Turnhalle in der Straße Am Tivoli ein schwarzes BMX-Rad der Marke Scott gestohlen. Das Rad war an einem Fahrradständer angeschlossen. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-009090. (aha)

