LPI-GTH: Gebrauchtwagen beschädigt - Zeugen gesucht

Gotha - Stadt (ots) - Unbekannte Täter beschädigten gestern zwischen 05.00 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses in der Harjesstraße einen Gebrauchtwagen. Vermutlich liefen oder hüpften sie über die Motorhaube, das Dach und das Heck des BMW und urinierten auf selbigen. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden von zirka 35 Tausend Euro. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-009007. (aha)

