LPI-GTH: Von tiefstehender Sonne geblendet und mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Eine 64jährige Renaultfahrerin sei gestern Abend, gegen 19.00 Uhr, im Übergang der Gothaer in die Weimarische Straße eigenen Angaben zufolge von der tiefstehenden Sonne geblendet worden, so dass sie den Verlauf einer Rechtskurve zu spät erkannte und in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie mit dem Pkw Mitsubishi einer 51Jährigen zusammen. Beide Frauen blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstand Sachschaden von 7000 Euro. (aha)

